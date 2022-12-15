Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2022, 04:53 — ИА Регнум. События в зоне Карабахского конфликта вызвали обеспокоенность у Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом 14 декабря сказано в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Официальное интернет-представительство президента России Антониу Гутерреш

Как отметил Дюжаррик, Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией вокруг Лачинского коридора. Гутерреш призывает Армению и Азербайджан к снижению напряжённости в зоне Карабахского конфликта.

Кроме того, Дюжаррик указал, что генсек ООН призывает обе стороны конфликта обеспечить свободу и безопасность продвижения по Лачинскому коридору в полном соответствии с достигнутыми ранее договорённостями.

«Генеральный секретарь вновь заявляет о своей поддержке продолжающихся посреднических усилий в регионе», — добавил Дюжаррик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады призвали Баку разблокировать Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с внешним миром.