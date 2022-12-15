Токио, 15 декабря, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Налоговая комиссия правящей Либерально-демократической партии Японии согласилась перенаправить часть средств, ранее шедших на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения, на увеличение военных расходов, сообщает 15 декабря агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

ЛДП одобрила проект плана правительства по сокращению наполовину дополнительных 2,1%, взимаемых с подоходного налога, чтобы помочь в восстановлении районов, пострадавших от сильного землетрясения и цунами 2011 года, направив около 200 млрд иен ($1,5 млрд) в год на оборонные нужды.

В соответствии с планом сумма, выделяемая на восстановление пострадавших от стихийных бедствий районов на северо-востоке Японии, будет снижена, а остальная часть будет направлена ​​​​на значительно больший оборонный бюджет, за который выступает премьер-министр страны Фумио Кисида.

Напомним, что японское правительство хочет потратить на военные цели 43 трлн иен ($314 млрд) в течение ближайших пяти лет, и поэтому намерено повысить налоги и перераспределить уже имеющиеся средства.