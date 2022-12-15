В Иркутской области при пожаре на нефтезаводе пострадали два человека
Губернатор Иркутской области сообщил о двух пострадавших при пожаре на нефтезаводе
Ангарск, Иркутская область, 15 декабря, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате пожара на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Иркутской области. Об этом 15 декабря сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.
Крупный пожар на технологической установке промышленной площадки произошёл на территории НПЗ в городе Ангарске. Общая площадь пожара составила 2500 кв. метров. В тушении пожара задействованы более 100 человек и 25 единиц техники. Очевидцы также сообщили о взрыве на территории завода.
По данным губернатора Иркутской области, в результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы в медсанчасть №36. О состоянии пострадавших не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на территории НПЗ в Ангарске, возгорание произошло около 06:00 по местному времени (01:00 мск).