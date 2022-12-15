Ангарск, Иркутская область, 15 декабря, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате пожара на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Иркутской области. Об этом 15 декабря сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Крупный пожар на технологической установке промышленной площадки произошёл на территории НПЗ в городе Ангарске. Общая площадь пожара составила 2500 кв. метров. В тушении пожара задействованы более 100 человек и 25 единиц техники. Очевидцы также сообщили о взрыве на территории завода.

По данным губернатора Иркутской области, в результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы в медсанчасть №36. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на территории НПЗ в Ангарске, возгорание произошло около 06:00 по местному времени (01:00 мск).