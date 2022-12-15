Слова премьер-министра Японии о повышении военных расходов были исправлены
Размещённое в интернете выступление Фумио Кисиды было срочно откорректировано
Токио, 15 декабря, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, в котором говорилось, что ответственность за финансирование значительного увеличения расходов на оборону лежит на гражданах страны, уже на следующий день, после негативной реакции на него в сети Twitter, было исправлено на сайте Либерально-демократической партии, сообщает 14 декабря Киодо Цусин.
13 декабря, выступая перед журналистами, генсек ЛДП Тосимицу Мотэги передал слова премьер-министра в следующем виде: «Граждане, живущие в эту эпоху, обязаны взять на себя тяжёлое бремя и отреагировать… Для граждан важнее всего осознавать необходимость защищать свою жизнь и страну».
Предполагаемые замечания были сделаны во время встречи руководителей ЛДП, на которой было предложено повысить налоги для увеличения расходов на оборону.
Согласно источникам в правительстве, хотя в составленном заявлении было написано «граждане», Кисида во время выступления переформулировал «граждане» на «всех нас».
Фактическая речь, произнесенная Кисидой во время встречи, не была предоставлена прессе. Считается, что Мотэги неправильно процитировал Кисиду, поскольку он основывал свои комментарии на пресс-конференции на заранее подготовленном заявлении.
Представитель ЛДП сообщил прессе, что процитированные замечания Кисиды были исправлены на партийном сайте, поскольку они «отличались от фактов».
«Заявление премьер-министра не было обращением правительства к народу. Он сказал «все мы» и не делал различий между государством и его гражданами», — сказал источник, близкий к Кисиде.
Исправленная версия на сайте ЛДП теперь гласит: «Все мы, живущие в эту эпоху, обязаны взять на себя тяжелое бремя и отреагировать».
Напомним, что японское правительство планирует существенно увеличить военные расходы.