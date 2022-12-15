Токио, 15 декабря, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, в котором говорилось, что ответственность за финансирование значительного увеличения расходов на оборону лежит на гражданах страны, уже на следующий день, после негативной реакции на него в сети Twitter, было исправлено на сайте Либерально-демократической партии, сообщает 14 декабря Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

13 декабря, выступая перед журналистами, генсек ЛДП Тосимицу Мотэги передал слова премьер-министра в следующем виде: «Граждане, живущие в эту эпоху, обязаны взять на себя тяжёлое бремя и отреагировать… Для граждан важнее всего осознавать необходимость защищать свою жизнь и страну».

Предполагаемые замечания были сделаны во время встречи руководителей ЛДП, на которой было предложено повысить налоги для увеличения расходов на оборону.

Согласно источникам в правительстве, хотя в составленном заявлении было написано «граждане», Кисида во время выступления переформулировал «граждане» на «всех нас».

Фактическая речь, произнесенная Кисидой во время встречи, не была предоставлена ​​прессе. Считается, что Мотэги неправильно процитировал Кисиду, поскольку он основывал свои комментарии на пресс-конференции на заранее подготовленном заявлении.

Представитель ЛДП сообщил прессе, что процитированные замечания Кисиды были исправлены на партийном сайте, поскольку они «отличались от фактов».

«Заявление премьер-министра не было обращением правительства к народу. Он сказал «все мы» и не делал различий между государством и его гражданами», — сказал источник, близкий к Кисиде.

Исправленная версия на сайте ЛДП теперь гласит: «Все мы, живущие в эту эпоху, обязаны взять на себя тяжелое бремя и отреагировать».

Напомним, что японское правительство планирует существенно увеличить военные расходы.