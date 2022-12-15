Ангарск, Иркутская область, 15 декабря, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошёл в Иркутской области в городе Ангарске. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 06:00 по местному времени (01:00 мск). По предварительным данным, возгорание произошло на технологической установке промышленной площадки. Площадь пожара, по неподтверждённой информации, составила 2500 кв. метров.

К тушению пожара привлечены более 100 человек и 25 единиц техники. В региональном ведомстве уточнили, что пожар не представляет угрозы для города и не повлиял на работу инфраструктуры. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании, примыкающем к машиностроительному заводу «Звезда» в городе Санкт-Петербурге.