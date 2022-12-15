Вашингтон, 15 декабря, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Президент Джо Байден заявил, что США «должны нести вину перед обществом» за медленные темпы действий по ограничению доступа к огнестрельному оружию, сообщает 14 декабря Associated Press.

Offspring 18 87 Американское оружие

Байден выступил на 10-летней годовщине массового убийства в начальной школе Сэнди-Хук. Он возобновил свой призыв к запрету штурмового оружия, подобного тому, которое использовалось при стрельбе в Сэнди-Хук, а также магазинов большой емкости к огнестрельному оружию.

Двадцать учеников и шесть преподавателей погибли в резне в школе Ньютаун, штат Коннектикут, которая потрясла всю страну. Байден использовал годовщину, чтобы возобновить свой призыв к запрету штурмового оружия, подобного тому, которое использовалось при стрельбе в Сэнди-Хук, а также магазинов большой емкости.

«Мы должны нести вину перед обществом за то, что слишком долго решали эту проблему», — говорится в заявлении Байдена. «У нас есть моральное обязательство принять и обеспечить соблюдение законов, которые могут предотвратить повторение подобного. Мы в долгу перед… выжившими и перед семьями, которые потеряли часть своей души десять лет назад…».

Байден 10 лет назад был вице-президентом США, и тогдашний президент Барак Обама поручил ему попытаться ужесточить законы об оружии, что окончилось неудачей.

Только после массового убийства в мае этого года в школе города Увалд в Техасе в Конгрессе удалось провести меры, ограничивающие свободное распространение оружия, однако призывы Байдена перейти к более решительным действиям, включая запрет штурмового оружия, столкнулись с жёсткой оппозицией законодателей.

Напомним, что 14 декабря 2012 года вооружённый преступник застрелил в начальной школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут 20 детей и шесть учителей.