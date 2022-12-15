Париж, 15 декабря, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Столкновения между болельщиками произошли в Ницце после победы сборной Франции над сборной Марокко в полуфинале чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Об этом 14 декабря сообщила газета Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Франции празднует победу

После окончания матча на площадь Массена в Ницце вышли агрессивно настроенные люди и устроили драку. Уточняется, что группа молодых людей, скрывающих лица, напала на болельщиков сборной Марокко. С обеих сторон звучали оскорбления, стороны конфликта бросали друг в друга камни, бутылки и фейерверки, а также обсыпали мусором из контейнеров.

Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось использовать слезоточивый газ для разгона толпы. Отмечается, что столкновения футбольных фанатов наблюдались в городах Монпелье, Авиньоне, Нанте, Тулузе, а также в Париже. Однако до вмешательства со стороны полиции дело не дошло: болельщики ограничивались запуском друг в друга фейерверков. На Елисейских полях в Париже заблаговременно вышли на дежурство множество сотрудников полиции, которые не допускают открытых конфликтов между футбольными фанатами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сборная Франции обыграла сборную Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Финальный матч состоится 18 декабря, французская сборная встретится на поле со сборной Аргентины.