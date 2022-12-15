Вашингтон, 15 декабря, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Киевский режим может получить от США оборудование, позволяющее создавать «умные бомбы» из неуправляемых авиационных боеприпасов, 14 декабря пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Журналисты утверждают, что американские власти уже вынашивают такие планы. В статье подчеркивается, что с помощью «умных бомб» Киев будет способен поражать цели с высокой степенью точности.

Кроме того, отмечается, что указанное оборудование можно прикреплять к различным видам вооружения. В издании также добавили, в состав груза, который готовится к передаче ВСУ, входят устройства глобального позиционирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Washington Post написало о том, что американский президент Джо Байден одобрит поставку Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.