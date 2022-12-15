Остин, США, 15 декабря, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Прокуратура США предъявила обвинения восьми лицам в крупном интернет-мошенничестве с ценными бумагами, сообщает 14 декабря Reuters.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

По данным прокуратуры Южного округа штата Техаса, мошенники выдавали себя за успешных трейдеров на платформах социальных сетей, а затем участвовали в так называемой схеме «накачки и сброса», рекламируя определенные акции своим подписчикам с намерением сбросить их, как только цены вырастут.

Таким образом мошенникам, использовавшим Twitter и Discord, удалось преступным путём заработать около $114 млн.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что уже выдвинула соответствующие гражданские обвинения против преступников.

«Мошенничество с ценными бумагами наносит ущерб добросовестным инвесторам и подрывает целостность наших публичных рынков», — сказал помощник генерального прокурора США Кеннет Полайт.