Лима, 15 декабря, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Более 200 сотрудников полиции пострадали в ходе столкновений с протестующими в Перу. Об этом 14 декабря сообщила президент страны Дина Болуарте, сообщает радиостанция RPP.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

Массовые акции протеста охватили Перу после объявления парламентом импичмента главе государства Педро Кастильо. Как указала новый президент Перу Болуарте, атакам со стороны протестующих подверглись более 200 полицейских.

Болуарте подчеркнула, что раньше полиция всегда сопровождала граждан в ходе акций протеста, но сейчас сами полицейские страдают от нападений на них. Кроме того, манифестанты атакуют здания органов власти, аэропорты, офисы телеканалов. Беспорядки сопровождаются поджогами и актами вандализма.

На сегодняшний день в результате беспорядков в ходе акций протеста погибли семь человек, задержаны более 70 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Перу Альберто Отарола объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории страны на 30 дней в связи с охватившими страну массовыми акциями протеста, связанными с отставкой экс-президента Педро Кастильо.