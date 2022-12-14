Донецк, 15 декабря, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Три населённых пункта в ДНР обстреляли с применением снарядов калибром 155 мм киевские боевики. Об этом 15 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Города Горловка, Гольмовский и Донецк были обстреляны с применением 23 снарядов калибром 155 мм. Обстрелы города Горловки были зафиксированы в 19:05 мск, 22:00 мск и 22:40 мск. Киевские боевики выпустили восемь снарядов калибром 155 мм и три снаряда калибром 152 мм.

Город Донецк был обстрелян киевскими боевиками в 20:05 мск, 21:50 мск, 00:35 мск с применением 12 снарядов «натовского калибра». Гольмовский ВСУ обстреляли в 20:00 мск, по населённому пункту было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Информация о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.