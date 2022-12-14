Вашингтон, 15 декабря, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Американские власти продолжают изучать инициативу по формированию спецтрибунала по специальной военной операции России на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 14 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что США «остаются последовательными» в своем стремлении наказать Москву за ее шаги против Киева. Кирби добавил, что сейчас проводится «ряд международных расследований», которые приветствуются Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что нидерландское правительство готово организовать в голландском городе Гаага специальный трибунал по расследованию спецоперации на Украине.