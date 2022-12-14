Вашингтон, 15 декабря, 2022, 02:48 — ИА Регнум. В американских штатах Северная Дакота и Айова по соображениям безопасности государственным структурам запретили использовать приложение TikTok, сообщает 14 декабря Reuters.

Solen Feyissa TikTok

Губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам и губернатор Айовы Ким Рейнольдс издали директивы, запрещающие органам исполнительной власти загружать приложение на любое государственное оборудование. Около дюжины штатов уже предприняли аналогичные действия, включая на этой неделе Алабаму и Юту.

В TikTok заявили, что опасения в значительной степени вызваны дезинформацией, и рады встретиться с политиками, чтобы обсудить практику компании.

«Мы разочарованы тем, что так много штатов… проводят политику, основанную на необоснованной лжи о TikTok, и которая ничего не даст для защиты национальной безопасности США», — заявила компания

В ближайшее время к мерам против TikTok намерены присоединиться Техас, Мэриленд и Южная Дакота.

Напомним, что 13 декабря сенатор-республиканец Марк Рубио предложил законодательно запретить использовать TikTok на всей территории США.