Оттава, 15 декабря, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Канадское правительство из-за «смены обстоятельств» возобновляет санкции против турбин для российского газопровода «Северный поток», говорится в совместном заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли и министра природных ресурсов страны Джонатана Уильямса.

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«Канада идет на указанный шаг, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалась заморозка, изменились, и приостановка больше не соответствует заявленной цели», — сказано в документе.

Министры подчеркивают, что восстановление санкций обсуждалось с киевским режимом, немецким руководством и другими европейскими союзниками Оттавы. Ограничения оставались замороженными с июня 2022 года по просьбе Германии.

Рестрикции касались турбин Siemens, которые были переданы Берлином канадской стороне на ремонт. Оборудование должно было вернуться в ФРГ, которая намеревалась возобновить поставки газа из России по «Северному потоку».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Канада ввела новые санкции против России, Мьянмы и Ирана. В санкционный список были включены 33 действующих или бывших высокопоставленных российских чиновника, а также шесть организаций.

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