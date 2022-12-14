Тбилиси, 15 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обвинил экс-президента Михаила Саакашвили в намерении силой захватить власть в стране, сообщает 14 декабря грузинский телеканал «Имеди».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Министр заявил, что единственной целью приезда Саакашвили в Грузию осенью прошлого года было вместе с радикальной оппозицией неконституционным и незаконным путём получить власть.

Брегадзе отметил, что после того как этот план полностью провалился, а радикальная оппозиция поняла, что ей не удастся ни угрозами, ни сбором сторонников, ни перекрытием дорог освободить Саакашвили из тюрьмы, ей был запущен механизм, направленный на политизацию состояния здоровья экс-президента и на его освобождение «путём искусственного нанесения ущерба его здоровью».

Напомним, что Саакашвили, нелегально прибывший в Грузию, 1 октября 2021 года был арестован грузинскими правоохранительными органами и с тех пор находится в заключении.