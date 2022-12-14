Лима, 15 декабря, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Бывший президент Перу Педро Кастильо, который был отстранен в результате импичмента, а после задержан, должен оставаться под арестом 18 месяцев, говорится в заявлении перуанской прокуратуры.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Педро Кастильо

Всё это время следователи будут проводить расследование деятельности экс-главы государства, которого обвиняют в мятеже и заговоре. Решение о предварительном заключении будет принимать Верховный суд Перу, который уже собирался для рассмотрения соответствующего запроса, но отложил заседание до 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря новый перуанский президент Дина Болуарте заявила, что политический кризис в стране был спровоцирован теми, кто повлиял на Педро Кастильо и продолжает на него влиять даже после задержания.