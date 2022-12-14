Тбилиси, 15 декабря, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Голодовку прекратил через несколько часов после её объявления экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Письмо политика зачитал журналистам 14 декабря его адвокат Вахтанг Барамашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В письме сказано, что Саакашвили принял решение о прекращении голодовки после получения послания от депутатов Европарламента, которые категорически просили прекратить голодовку, чтобы не давать повода для утверждений, что экс-президент Грузии стремится причинить себе вред.

Отмечается, что европарламентарии обещали мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту прав Саакашвили. Политик также утверждает, что чувствует себя плохо, так как был отравлен, а также много месяцев с ним обращались неподобающим образом.

Напомним, Саакашвили начал голодовку 14 декабря, по его словам, в знак протеста после отказа участвовать дистанционно в судебном заседании. Медики не разрешили экс-президенту Грузии присутствовать в зале суда по состоянию здоровья.