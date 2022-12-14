Вашингтон, 15 декабря, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Аккаунт в социальной сети Twitter, который отслеживал полеты частного самолета предпринимателя Илона Маска, был заблокирован, сообщает 14 декабря foxbusiness.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Джек Суини, студент университета Центральной Флориды, который вёл аккаунт @ElonJet, опубликовал скриншот, из которого ясно, что учетная запись была «навсегда заблокирована».

Это произошло после того, как Суини заявил, что 2 декабря анонимный сотрудник Twitter объяснил ему, что его учетная запись была «ограничена». Суини считает, что указание заблокировать аккаунт дал лично Маск.

Следует отметить, что блокировка случилась всего через несколько недель после того, как сам Маск заявил о том, что он принципиально не будет блокировать учётную запись @ElonJet из-за своего уважения к свободе слова.

«Моя приверженность свободе слова распространяется даже на то, чтобы не блокировать аккаунт, следящий за моим самолётом, хотя это прямой риск для личной безопасности», — написал 9 ноября Маск.

В январе New York Times сообщила, что Маск отправил Суини прямое сообщение, в котором написал, что даст ему $5000 за удаление аккаунта, поскольку тот является угрозой его безопасности. Однако Суини сказал, что согласится на такое предложение только за $50 000 и за возможность пройти стажировку в одной из компаний Маска.

Напомним, что Илон Маск купил в октябре 2022 года Twitter за $44 млрд долларов и стал исполнительным директором компании.