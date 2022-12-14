Дамаск, 15 декабря, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Американская военная база, которая находится в районе Эль-Меядин (провинция Дейр-эз-Зор) на востоке Сирии, была атакована ракетами, сообщил портал Sabereen News со ссылкой на свои источники.

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По сведениям журналистов, обстрел велся со стороны границы с Ираком. В результате нападения на территории базы прогремело два взрыва.

Для патрулирования в воздух были подняты боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября неизвестные обстреляли военную базу США в Дейр-эз-Зоре, в результате чего на объекте вспыхнул пожар.