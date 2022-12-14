Вашингтон, 15 декабря, 2022, 01:17 — ИА Регнум. Поставка киевскому режиму американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot станет очередным провокационным шагом США, который грозит непредсказуемыми последствиями, говорится в комментарии в телеграм-канале российского посольства в Вашингтоне.

Sivi Steys ЗРК Patriot

Дипломаты отмечают, что и без планов отправить Киеву указанные системы Соединенные Штаты «вс`ё глубже втягиваются в конфликт» на Украине. В посольстве подчеркивают, что американская сторона наращивает поставки вооружения киевскому режиму, расширяет обучение боевиков ВСУ и снабжает бандеровцев разведывательной информацией.

Кроме того, как сказано в комментарии, граждане США участвуют в качестве наемников в боевых действиях на украинской территории, а Вашингтон всё чаще обсуждает отправку американских военных специалистов в зону конфликта.

В дипмиссии указывают на то, что такая политика «наносит колоссальный урон» отношениям России и США, а также создает дополнительную угрозу в сфере глобальной безопасности. Дипломаты подчеркивают, что вину за «затягивание и эскалацию украинского конфликта» несет именно Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Киев получит ЗРК Patriot, то эти комплексы станут законной целью российских Вооруженных сил.