Оттава, 15 декабря, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Мужчине в Канаде предъявлены обвинения в связи с гибелью в результате ДТП семилетней украинской беженки. Об этом 14 декабря сообщает телеканал CBC.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что Хуан Мануэль Бессера Гарсиа, по данным полиции, сбил семилетнюю Марию Легенковскую, при этом скрывшись с места ДТП. Пострадавшему ребёнку оказали первую помощь медсестра и врач из расположенной неподалёку от места происшествия больницы, но девочка скончалась.

Гарсиа позднее сам явился в полицию, сдался и был допрошен следователями. В суде мужчине было предъявлено обвинение в связи с оставлением места ДТП со смертельным исходом. Гарсиа останется под арестом, новое заседание суда назначено на 15 декабря. Отмечается, что обвиняемый попросил предоставить ему переводчика со знанием испанского.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием школьного автобуса в Канаде, в результате которого пострадали пять человек, включая троих детей.