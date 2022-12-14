Остин, США, 15 декабря, 2022, 01:11 — ИА Регнум. В одном из школьных округов Техаса сотрудникам образовательных учреждений разрешили иметь при себе оружие во время занятий, сообщает 14 декабря телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Последний урок». Реж. Жан-Поль Лильенфельд. 2008. Франция — Бельгия Учительница с пистолетом

Совет школьного округа города Келлер посчитал, что учителя и другие сотрудники школ должны иметь право на ношение оружие на территориях образовательных учреждений. Тем самым будет обеспечена защита учеников в случае вооружённого нападение на школу.

В соответствии с этим решением некоторые учителя в добровольном порядке могут пройти специальную программу по применению оружия на территории школ.

Прежде чем принять такое решение, школьный совет разослал анкету 35 тысячам жителей округа, в первую очередь родителям и учителям. Однако большая часть из них проигнорировала этот опрос, а ответившие на него выступили против такого нововведения.

Мнение присутствовавших на заседании совета школьного округа родителей разделилось. Часть из них высказалась за, но другая часть посчитала, что ношение оружия сотрудниками школы может лишь прибавить опасности для их детей.

Поводом для принятия такого весьма неоднозначного решения послужило нападение на школу в техасском городе Увалде.

Напомним, что в результате массового расстрела в Увалде 24 мая 2022 года погибло 19 детей и двое взрослых.