Вашингтон, 15 декабря, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Стратегические нефтяные резервы США уменьшились с 2 по 9 декабря с 387 млн баррелей до 382,3 млн баррелей, 14 декабря сообщило на своем сайте информационное управление американского министерства энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Египетская нефть

Указанный объем является минимальным с начала 1984 года, когда запасы нефти в стране составляли 384,5 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря агентство Bloomberg привело мнения ряда американских экспертов, которые опасаются, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к сбоям в торговле этим сырьем.