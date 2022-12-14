Саратов, 15 декабря, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Женщина и трое детей были госпитализированы после отравления угарным газом в Саратове. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл в квартире, расположенной в Ленинском районе Саратова. По предварительным данным, поздно вечером 14 декабря в одну из городских больниц поступили женщина и трое её детей с подозрением на отравление угарным газом.

Уточняется, что возраст детей составляет один год, девять лет и 12 лет. Состояние пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и следователи. Проводится проверка по факту инцидента, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации семьи из четырёх человек после отравления угарным газом в Башкирии.