Форт-Уэрт, США, 15 декабря, 2022, 01:11 — ИА Регнум. В городе Форт-Уэрт в штате Техас присяжные начали рассмотрение дела об убийстве, совершенном сотрудником полиции ещё в 2019 году, сообщает 14 декабря Associated Press.

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12 октября 2019 года белый полицейский Аарон Дин застрелил 28-летнюю негритянку Ататиану Джефферсон в её собственном доме. Джефферсон открыла входную дверь дома, чтобы его проветрить. Открытую дверь заметил бдительный сосед и немедленно вызвал полицию. Прибывший на место полицейский Дин зашёл на задний двор дома и сквозь окно выстрелил в хозяйку, убив её на месте. Дин утверждал, что Джефферсон якобы наставила на него пистолет.

После убийства Дин был сразу же уволен из полиции, и против него было возбуждено уголовное дело. Однако расследование растянулось по различным причинам более чем на три года.

Примечательно, что в Техасе с 2007 года действует правило «мой дом — моя крепость», позволяющее хозяевам домов применять оружие в случае проникновения на их территорию.

Напомним, что это не первые подобный случай в Форт-Уэрте. Так, в 2018 году белая полицейская Эмбер Гайгер по ошибке застрелила чернокожего мужчину в его собственной квартире. Позднее она была приговорена к 10 годам лишения свободы.