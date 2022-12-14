Эр-Рияд, 15 декабря, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) принял решение повысить ключевую ставку страны с 4,5% до 5%, сообщается на сайте учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

На такой шаг организация пошла сразу же после аналогичного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США из-за того, что саудовский риал привязан к американскому доллару.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря обозреватель Аарон Миллер написал в своей статье для издания Foreign Policy о том, что Вашингтон теряет прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая всё больше тяготеет к России и Китаю.