Курск, 15 декабря, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Курской области. Об этом 14 декабря сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Глава региона уточнил, что срабатывание системы ПВО произошло вечером в Курском районе, расположенном в центре области. Пострадавших и разрушений, по данным губернатора, нет.

«Спасибо нашим защитникам», — написал Старовойт.

Местные жители в социальных сетях отмечали, что слышали два взрыва и видели вспышки, которыми обычно сопровождается работа систем ПВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации возгорания нефтенакопителя возле аэродрома в Курске, произошедшего в результате атаки беспилотника ВСУ.