Гуаякиль, Эквадор, 14 декабря, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Эквадор и Китай находятся на финальной стадии заключения двухстороннего соглашения о свободной торговле, заявил эквадорский президент Гильермо Лассо 14 декабря в ходе встречи представитель бизнеса обеих стран в городе Гуаякиль.

(сс) Samurai Juan Гильермо Лассо

Он напомнил, что переговоры по указанному вопросу длились почти 10 месяцев и прошли «высокоэффективно». Лассо подчеркнул, что сделка позволит увеличить экспорт из Эквадора в Китай, а также повысить занятость в обрабатывающей промышленности этой латиноамериканской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в эквадорской столице Кито стартовал восьмой раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Южной Кореей и Эквадором.

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