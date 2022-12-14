Курск, 14 декабря, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Почти 150 деревьев упали из-за сильного снегопада в городе Курске. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшие деревья

Уточняется, что в городе Курске сильный снегопад стал причиной падения 147 деревьев. Часть из них под тяжестью снега были вывернуты с корнем. Ликвидация последствий удара стихии продолжалась в городе весь день.

Отмечается, что на данный момент были распилены и вывезены около 60 упавших деревьев. Их распилом и вывозом занимаются сотрудники сразу нескольких служб, включая сотрудников ГО и ЧС, а также Курских электрических сетей.

Информация о возможных пострадавших в результате массового падения деревьев, а также о нанесённом ими материальном ущербе уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курской области из-за сильного снегопада без энергоснабжения остались около 18 тыс. жителей. Сильный снегопад начался в регионе 13 декабря, властями создан штаб по вопросам ликвидации последствий непогоды.