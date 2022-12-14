Киев, 14 декабря, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Центр контроля и профилактики болезней США (CDC) заявил о выделении дополнительных $17 млн на финансирование восстановления системы общественного здравоохранения на Украине, сообщает 14 декабря пресс-служба украинского правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи министра здравоохранения Виктора Ляшко и главного государственного санитарного врача Игоря Кузина с представителями CDC в Вашингтоне.

Из этих средств $5,3 млн будут направлены на предотвращение, выявление и сдерживание устойчивости роста к противомикробным препаратам, $7,7 млн ​​– на усиление систем эпиднадзора и возможностей лабораторий, $2,6 млн — на усиление управления чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здоровья и $1,2 млн — на усовершенствование систем модернизации данных.

Часть средств будет направлена ​​на дальнейшую поддержку и развитие учебного курса по полевой эпидемиологии для украинских специалистов.

Напомним, что, по данным России, США с помощью своих лабораторий, расположенных на Украине, разрабатывали биологическое оружие.