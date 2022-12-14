Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил с ним «широкий круг вопросов», заявил журналистам 14 декабря официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, одной из тем беседы стала судьба черноморской зерновой инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Владимир Зеленский заявил, что в рамках киевской инициативы Grain from Ukraine в Африку должно отправиться несколько кораблей с украинским зерном.