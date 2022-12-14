В Чувашии один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи
В Чувашии произошло ДТП с машиной скорой помощи, погиб один человек и еще двое пострадали
Чебоксары, 14 декабря, 2022, 23:08 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем Skoda в Аликовском районе в Чувашии, 14 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
ДТП произошло на автодороге Чебоксары — Сурское. Погибшей является женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля.
Также в результате инцидента пострадали два фельдшера скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря произошла авария с участием машины скорой помощи в Томской области. В результате ДТП погибли четыре человека.