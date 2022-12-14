Чебоксары, 14 декабря, 2022, 23:08 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем Skoda в Аликовском районе в Чувашии, 14 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на автодороге Чебоксары — Сурское. Погибшей является женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля.

Также в результате инцидента пострадали два фельдшера скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря произошла авария с участием машины скорой помощи в Томской области. В результате ДТП погибли четыре человека.