Вашингтон, 14 декабря, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Важное объявление пообещал сделать экс-президент США Дональд Трамп 14 декабря в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Экс-глава Белого дома разместил на своей странице в соцсети короткое видеообращение, длительностью не более 15 секунд.

«Америке нужен супергерой», — заявляет Трамп в видеообращении, после чего перед зрителями появляется изображение Трампа, который стоит на фоне надписи Trump tower, выполненной золотыми буквами. У нарисованного Трампа весьма решительный и героический вид, из его глаз исходят мощные лучи света. Политик разрывает на своей груди рубашку, из-под неё виден красный костюм супергероя с крупной красной буквой Т в синем круге.

После этого экран темнеет и на нём появляется надпись: «Важное объявление в четверг, 15 декабря». Видеообращение Трампа быстро распространилось по социальным сетям. Многие пользователи полагают, что экс-президент США сделает заявление относительно своего участия в предстоящих президентских выборах.