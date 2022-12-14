Киев, 14 декабря, 2022, 23:09 — ИА Регнум. На Украине уничтожено и повреждено около половины объектов энергетической инфраструктуры страны, сообщает 14 декабря пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Такие цифры привёл на состоявшемся в Париже форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины министр энергетики страны Герман Галущенко.

При этом Галущенко выразил надежду, что с западной помощью Украина и дальше сможет «героически удерживать энергетический фронт». Министр отметил, что потребность украинской энергетики в помощи стран Запада растёт с каждой неделей. Прежде всего, требуется высоковольтное оборудование, но есть потребность и в другой технике и запчастях для проведения ремонта сетей. Кроме того, существует потребность в газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, которые помогут обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Галущенко отметил, что западная поддержка на сумму € 415 млн евро, о которой было объявлено на в Париже, в значительной степени поможет возобновлению нормальной работы украинского энергосектора.

Украинский министр призвал страны Запада ввести ядерные санкции против России, принять меры к замещению российского ядерного топлива на западных АЭС, отказаться от российских ядерных технологий и совместных проектов с «Росатомом».

Напомним, что энергетическая система Украины в последние два месяца подвергается регулярным ударам российскими ракетами и беспилотниками.