Оттава, 14 декабря, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Легкомоторный гражданский самолет потерпел крушение недалеко от военной базы в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор 14 декабря, передал телеканал CBC.

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

Он разбился в 5 км от аэропорта Хаппи-Валлей-Гус-Бей. В результате инцидента пострадали пилот и пассажир. Они получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря на острове Сицилия упал истребитель итальянских военно-воздушных сил. Пилот самолета погиб.

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