Молдавия, 14 декабря, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишинёве Олега Васнецова из-за высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о молдавском президенте Майе Санду, сообщил 14 декабря в эфире Jurnal TV вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Попеску назвал слова Захаровой «агрессивной, неприемлемой риторикой». Он также сообщил, что Васнецову вручили ноту протеста. За последние несколько месяцев посол России уже трижды вызывался в МИД Молдавии.

Ранее Захарова призвала молдавское руководство проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в республике и к ущемлению интересов русскоязычного населения страны. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала новый кодекс о выборах в Молдавии.

Кроме того, Захарова допустила, что Санду лгала в период своей избирательной кампании, обещая защищать права национальных меньшинств.

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