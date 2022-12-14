Посол России в Кишиневе вызван в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду
Посла России в Кишиневе вызвали в МИД Молдавии из-за заявления Захаровой о Санду
Молдавия, 14 декабря, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла в Кишинёве Олега Васнецова из-за высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о молдавском президенте Майе Санду, сообщил 14 декабря в эфире Jurnal TV вице-премьер, глава МИД Молдавии Нику Попеску.
Попеску назвал слова Захаровой «агрессивной, неприемлемой риторикой». Он также сообщил, что Васнецову вручили ноту протеста. За последние несколько месяцев посол России уже трижды вызывался в МИД Молдавии.
Ранее Захарова призвала молдавское руководство проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в республике и к ущемлению интересов русскоязычного населения страны. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала новый кодекс о выборах в Молдавии.
Кроме того, Захарова допустила, что Санду лгала в период своей избирательной кампании, обещая защищать права национальных меньшинств.
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