Киев, 14 декабря, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено Службой безопасности Украины (СБУ) после обысков в епархиях Украинской православной церкви (УПЦ) в девяти регионах страны. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба украинского ведомства в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Уточняется, что обыски были проведены сотрудниками СБУ в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Черновицкой областях. Утверждается, что на территории епархий якобы были найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая запрещена киевским режимом.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обысках в Свято-Георгиевском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове. Кроме того, 11 декабря вступил в силу указ о введении новых санкций в отношении семи митрополитов канонической УПЦ.