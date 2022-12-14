Лима, 14 декабря, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения вводится на 30 дней на территории Перу в связи с протестами, которые вспыхнули в стране после задержания отстраненного экс-президента республики Педро Кастильо, написал в своем микроблоге перуанский министр обороны Альберто Отарола.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

По его словам, соответствующее решение принято на заседании совета министров. Отарола отметил, что режим ЧП должен гарантировать порядок, а также поддерживать непрерывность экономической деятельности и защиту населения Перу.

Решение правительства должно вступить в силу через несколько часов — после опубликования в прессе подписанного указа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Альберто Отарола заявил, что из-за протестов перуанская армия возьмет под охрану ключевую инфраструктуру Перу.