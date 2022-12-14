Москва, 14 декабря, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Сбер наградил лауреатов своей первой научной премии, имена которых стали известны в конце ноября. В церемонии принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Сбербанк Сбер наградил лауреатов первой научной премии

Академики РАН Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево победили в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» соответственно.

В сумме трое ученых получили 60 миллионов рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку — награждал их глава банка Герман Греф, говорится в сообщении.