Грозный, 14 декабря, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое стихотворение в своем Telegram-канале. В нём он рассказывает о героических буднях участников спецоперации, один из которых — его друг Петр или «Медведь рязанский» — собирательный образ славянина, а другой — «чеченский Волк».

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Герои поэтического опуса ждут встречи с врагом, оба посылая молитву Богу — один читает «Отче наш…», другой — «священную Фатиху».

«Мы ждём… Нам только бы ввязаться!

Покажем в ратном деле толк!

Уж на дыбах Медведь рязанский,

Готов к резне чеченский Волк!» — описал Кадыров состояние воинов, готовых выполнить свой долг перед Родиной.

«Мы ждём… Степенность и отвага —

Бесстрашный Рус и храбрый Нарт,

В одном строю под общим флагом

Готовы взять свой «Сен-Готард»!»

Обращаясь к противнику, чеченский лидер сомневается в его смелости и дерзости. Слова о лаянии собаки в ответ на призыв к битве звучат весьма недвусмысленно.

«Сразитесь с нами в битве жаркой!

Иль дерзость вам не по нутру?!

В ответ лишь лаянье собаки

Нам было слышно поутру…»

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров не в первый раз облекает свои мысли в стихотворные строки. Одним из последних его стихотворений стало посвящение Владимиру Зеленскому, в котором чеченский лидер назвал его «клоуном, лохом, последним алкоголиком и нациком».

В конце своего стихотворного обращения к главарю киевского режима Кадыров предрек Зеленскому:

«Вижу, сгинешь ты в неволе,

Жизнь позорную влача…

Перепутал клоун роли,

Над собою хохоча».