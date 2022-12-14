Кадыров опубликовал своё стихотворение о «бесстрашном Русе и храбром Нарте»
Кадыров описал в стихах военные будни «бесстрашного Руса и храброго Нарта»
Грозный, 14 декабря, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое стихотворение в своем Telegram-канале. В нём он рассказывает о героических буднях участников спецоперации, один из которых — его друг Петр или «Медведь рязанский» — собирательный образ славянина, а другой — «чеченский Волк».
Герои поэтического опуса ждут встречи с врагом, оба посылая молитву Богу — один читает «Отче наш…», другой — «священную Фатиху».
«Мы ждём… Нам только бы ввязаться!
Покажем в ратном деле толк!
Уж на дыбах Медведь рязанский,
Готов к резне чеченский Волк!» — описал Кадыров состояние воинов, готовых выполнить свой долг перед Родиной.
«Мы ждём… Степенность и отвага —
Бесстрашный Рус и храбрый Нарт,
В одном строю под общим флагом
Готовы взять свой «Сен-Готард»!»
Обращаясь к противнику, чеченский лидер сомневается в его смелости и дерзости. Слова о лаянии собаки в ответ на призыв к битве звучат весьма недвусмысленно.
«Сразитесь с нами в битве жаркой!
Иль дерзость вам не по нутру?!
В ответ лишь лаянье собаки
Нам было слышно поутру…»
Стоит отметить, что Рамзан Кадыров не в первый раз облекает свои мысли в стихотворные строки. Одним из последних его стихотворений стало посвящение Владимиру Зеленскому, в котором чеченский лидер назвал его «клоуном, лохом, последним алкоголиком и нациком».
В конце своего стихотворного обращения к главарю киевского режима Кадыров предрек Зеленскому:
«Вижу, сгинешь ты в неволе,
Жизнь позорную влача…
Перепутал клоун роли,
Над собою хохоча».