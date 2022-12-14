Оттава, 14 декабря, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Оттава призывает Баку прекратить блокирование Лачинского коридора — единственной трассы, которая соединяет Нагорный Карабах с внешним миром. Об этом говорится в обнародованном 14 декабря заявлении пресс-службы министерства иностранных дел Канады.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Отмечается, что в канадские власти следят за тем, что происходит в регионе.

«Мы призываем власти Азербайджана разблокировать коридор и обеспечить свободу передвижения, чтобы избежать любого потенциального гуманитарного воздействия», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, в министерстве призывают Армению и Азербайджан продолжить переговоры для заключения мира.

Напомним, власти Азербайджана отрицают причастность к тому, что активисты заблокировали Лачинский коридор. Тем не менее их охраняют вооружённые силовики из Азербайджана, организован подвоз горячего питания, установлены тёплые палатки. Пока, кроме Канады, действия Баку осудили только США.