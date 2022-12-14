Киев, 14 декабря, 2022, 21:35 — ИА Регнум. На Украине могут продлить мобилизацию в будущем году. Такую возможность допустили в министерстве обороны страны. Причиной новой волны мобилизации замминистра обороны Анны Маляр назвала потребности в пополнении армии.

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«Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери, есть потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас живы-здоровы, не ранены, нуждаются в замене», — заявила Маляр на пресс-конференции 14 декабря.

Напомним, согласно указу Владимира Зеленского от 25 февраля, на Украине объявлена всеобщая мобилизация. По истечении 90 дней после окончания действия указа Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Нынешняя волна мобилизации действует до 19 февраля 2023 года.