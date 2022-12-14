Париж, 14 декабря, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Во Франции недоумевают, куда деваются миллиарды евро, ежемесячно направляемые в качестве поддержки киевскому режиму. Этот вопрос задал экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя просьбу жены Владимира Зеленского о поставках электрогенераторов.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: «Отдайте нам ваши генераторы». А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» — написал политик в Twitter.

Напомним, 13 декабря в Париже состоялась международная конференция по вопросам поддержки Украины. В ходе неё глава МИД Франции Катрин Колонна доложила, что Украине было направлено около 800 млн евро, в том числе 415 млн евро для поддержки энергетического сектора, 25 млн евро — на восстановление водоснабжения, 38 млн евро — на продовольствие, 17 млн евро — на здравоохранение и 22 млн евро — на транспорт.