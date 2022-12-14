Тбилиси, 14 декабря, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Пенитенциарная служба минюста Грузии 14 декабря обнародовала видеозаписи, сделанные в медицинской палате, где содержат заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили. Ролик был размещён в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

European People’s Party Михаил Саакашвили

«В данном видео видны действия Михаила Саакашвили, целью которых является воспрепятствование осуществлению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнёров», — говорится в сообщении.

В десятиминутном ролике без звука видно, что экс-президент спокойно ест, хотя заявлялось, что у него с этим проблемы. Также он ходит по палате, хотя его соратники утверждали, что он не может встать и для передвижения нуждается в инвалидном кресле.

Кроме того, на представленных кадрах видно, как Саакашвили ссорится с медиками и персоналом больницы.

Напомним, Саакашвили более месяца утверждает, что он «отравлен» мышьяком и ртутью и якобы может умереть со дня на день, если его не выпустят лечиться за границу. Подобные заявления звучат много месяцев. Адвокаты политика подали ходатайство в суд о его освобождении по состоянию здоровья. 14 декабря суд перенёс слушание на 22 декабря.