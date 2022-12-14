Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 21:14 — ИА Регнум. В связи с начавшейся в Петербурге эпидемией гриппа, особенно ударившей по детям школьного возраста, вторая четверть для учащихся начальных классов завершится досрочно, 20 декабря. Об этом сообщила 14 декабря вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, курирующая образовательную сферу.

Ponchikov.net Ребенок заболел

По её словам, количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Петербурге превысило 70 тысяч человек, и темпы заболеваемости растут. Из-за эпидемии на дистанционный формат переведено уже 244 класса в 71 школе. В общем количестве болеющих детей около 70% приходится на возрастную группу от 7 до 10 лет. Поэтому по согласованию с Роспотребнадзором принят ряд ограничительных мер.

Так, до 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти и получат оценки. Родители смогут забрать их на ранние каникулы. После чего начальная школа продолжит работать в режиме дополнительного образования.

«Не каждая семья сможет изменить свой рабочий график, и у родителей останется возможность приводить детей в классы в обычном режиме. При условии, что дети здоровы», — пояснила Потехина.

При этом учащиеся с 5 по 11 класс продолжат учиться в обычном режиме. Однако, по указанию Роспотребнадзора, если в классе заболевает больше 20% детей, класс переводится на удаленный формат обучения как минимум на неделю.

Новогодние мероприятия для младших школьников состоятся, преимущественно до 21 декабря, либо позже, по заранее утверждённому графику. Детские сады продолжат работать в обычном режиме, обеспечив строгий входной контроль как для детей, так и для сотрудников.

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Напомним, общий эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Петербурге превышен почти на 78%, в связи с чем в городе введён жёсткий противоэпидемический режим, отменена плановая госпитализация детей, введён масочный режим в медучреждениях, усилена дезинфекция транспорта, запрещено посещение стационаров.