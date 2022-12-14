Бабаюртовский район, Дагестан, 14 декабря, 2022, 20:57 — ИА Регнум. В Дагестане 14 декабря произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и легкового автомобиля Lexus. В результате автоаварии автобус опрокинулся. По предварительным данным, три человека получили травмы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на автодороге «Астрахань — Махачкала» в Бабаюртовском районе Дагестана. В момент ДТП в микроавтобусе находились 16 человек, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

«42-летний житель посёлка Семендер, управляя автомобилем Lexus, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем Mercedes, в котором находились 16 человек, после чего данное транспортное средство опрокинулось», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в ДТП пострадал один пассажир микроавтобуса, которого доставили в больницу с ушибом кисти руки. Однако, по данным минздрава Дагестана, были госпитализированы в республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале двое пострадавших, ещё один — в Республиканскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет «Интерфакс».

Информационное агентство также уточняет, что, по данным администрации города Кизляра, микроавтобус вез призывников из военкомата на сборный пункт в Махачкале.