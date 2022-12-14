Москва, 14 декабря, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Единственная трасса, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, остаётся заблокированной. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России в бюллетене о деятельности миротворцев РФ в регионе.

Минобороны России Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору

«Продолжился переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по стабилизации обстановки и разблокированию проезжей части дороги Степанакерт — Горис в районе наблюдательного поста №7», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений режима прекращения огня миротворцы за прошедшие сутки не зафиксировали.

Напомним, блокада Нагорного Карабаха продолжается с 12 декабря. Активисты из Азербайджана, которые заняли дорогу в Лачинском коридоре, заявляют, что хотят остановить «незаконную» добычу природных ресурсов. Баку называет это инициативой граждан и отрицает то, что трасса перекрыта.