Вашингтон, 14 декабря, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Администрация США пока не подтверждает, что Вашингтон намерен поставить киевскому режиму ракетные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом 14 декабря заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

(сс) Darkone Ракетная система Patriot

Его попросили прокомментировать сообщения в СМИ, что США завершают согласование поставок систем Patriot на Украину. При этом Кирби не стал отрицать, что такие поставки возможны.

«Единственное, что я хотел бы добавить, так это то, что в последнее время мы уделяем приоритетное внимание средствам противовоздушной обороны, потому что это насущная потребность украинцев», — сказал представитель Белого дома.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские комплексы ПВО станут законной целью для Вооружённых сил РФ, если окажутся на Украине.