Ногайский район, Дагестан, 14 декабря, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В Дагестане 14 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика. В результате автоаварии погибли четыре человека, среди них есть несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На территории Ногайского района произошло ДТП, в котором погибло четыре человека, один из них ребёнок», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, ДТП с участием трех автомобилей случилось на участке автодороги Кочубей — Минеральные Воды на территории Ногайского района.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.