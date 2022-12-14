Четыре человека стали жертвами ДТП в Дагестане
В Дагестане ребёнок и трое взрослых погибли в ДТП с участием трех автобилей
Ногайский район, Дагестан, 14 декабря, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В Дагестане 14 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика. В результате автоаварии погибли четыре человека, среди них есть несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
«На территории Ногайского района произошло ДТП, в котором погибло четыре человека, один из них ребёнок», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, ДТП с участием трех автомобилей случилось на участке автодороги Кочубей — Минеральные Воды на территории Ногайского района.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.