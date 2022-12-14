Женева, Швейцария, 14 декабря, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Российская делегация во Всемирной торговой организации (ВТО) заявила о потрясениях на мировых рынках энергоносителей и продуктов питания, к которым привели санкции США в отношении России. Претензии российской стороны прозвучали в ходе рассмотрения 15-го периодического обзора американской политики в сфере коммерции, состоявшегося в ВТО.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным одного из торговых представителей в Женеве, который сообщил журналистам на условиях анонимности источника суть претензий делегации России, санкции явились «серьезным нарушением международного права», а «торговая агрессия США должна расцениваться как угроза странам, которые считают себя их союзниками».

Делегация РФ напомнила, что выигрывают от санкций против других стран американские корпорации, чья доходность выросла благодаря введенным ограничениям, а применяют США эти санкции «против 20 стран и территорий, и большинство из них являются членами ВТО».